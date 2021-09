Der Fahrer eines weiß-hellgrauen Wohnmobils ist am Montag um 13.25 Uhr vom Gelände der Hem-Tankstelle auf die Weinstraße eingefahren und hat dabei die Vorfahrt eines in Richtung Birkenhördt fahrenden Motorradfahrers missachtet. Der 62-jährige Zweiradfahrer musste laut Polizei eine Vollbremsung machen. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr in Richtung Bahnhof davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen beschrieben ihn als Mann mit grauen Haaren, zirka 70 Jahre alt. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.