Der Platz für fünf Wohnmobile am La Ola in Queichheim bleibt vorerst noch geschlossen. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Ein Leser hatte sich an die Redaktion gewandt, weil er sich wunderte, dass Wohnmobile den Standort nicht anfahren können, obwohl er in vielen touristischen Portalen beworben wird und andernorts auch wieder Gäste willkommen geheißen werden. Der Platz wird von der Stadtholding betreut, der auch das La Ola verantwortet. Wie die Stadtverwaltung informiert, erfolgt die Benutzung der Stellplätze gegen Entgelt und ist an den Betrieb des Freizeitbades gekoppelt. Die aus der Corona-Bekämpfungsverordnung resultierenden Vorgaben zum Badebetrieb (Pflicht zur Kontakterfassung, Umsetzung eines umfangreichen Hygienekonzepts et cetera) erforderten zusätzliche Personalressourcen. Ein Parallelbetrieb beider Bäder, also La Ola und Freibad am Prießnitzweg, sei aktuell nicht möglich. Die Stadtholding geht derzeit davon aus, das Hallenbad nach Beendigung der Freibadsaison im September 2021 wieder zu öffnen.