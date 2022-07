Ein im Kanalweg in Landau abgestelltes Wohnmobil ist am späten Freitagabend vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die herbeigerufene Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf eine Lagerhalle verhindern. An der Fassade entstand Sachschaden. Die Knallgeräusche und der Geruch des Rauchs konnten weithin wahrgenommen werden, teilt die Polizei weiter mit. Der Sachschaden wird auf rund 41.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.