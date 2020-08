Wie verliert man einen Schuh? Das hat sich die Redaktion bei einem Fundstück gefragt, das seit ein paar Wochen auf dem inneren Rand des neuen Kreisels im Norden Landaus liegt. Das gute Stück sieht erstens ganz und zweitens auch nicht ganz preiswert aus. Und es ist zwar ein Einzelstück, aber kein Einzelfall: Allein auf der Fahrt zum Dienst hat der Verfasser neben dieser Herren-Stiefelette eine Sandale, einen Flipflop und einen Arbeitsstiefel gesehen, überwiegend auf der Autobahn. Heute kam noch ein Birkenstock dazu. Zu deren Herkunft gibt es tatsächlich viele Erklärungsversuche im Internet, die allerdings allesamt nicht wirklich überzeugend sind und bei denen man zudem den Eindruck gewinnt, einer habe beim anderen abgeschrieben. Die gerne wiederholte Erklärung: Lastwagenfahrer wechseln bei der Rast die Arbeitsschuhe gegen etwas Bequemes und vergessen dann das Wechselpaar auf dem Trittbrett. Alternativ sollen es Urlauber gewesen sein, die an der Raststätte die das gewechselte Paar aufs Autodach gestellt haben ... Der Landesbetrieb Mobilität registriert, dass es ein stetig steigendes Müllproblem gibt, sowohl an den Autobahnen, als auch auf den Autobahnparkplätzen. Bei Abfallsammlungen entlang den Strecken sowie beim Entsorgen illegal hinterlassenen Mülls kommen jährlich 150 Kubikmeter Abfall zusammen, was etwa 70 bis 100 Tonnen entsprechen dürfte. Auf den Rastplätzen fallen nochmals 250 Tonnen aus den Abfallbehältern und bei der Reinigung vor Ort an. Immer wieder sind auch Schuhe dabei, aber die werden natürlich nicht gezählt. „Doch wo die Schuhe ihren Ursprung haben, entzieht sich unserer Kenntnis“, so der LBM in Koblenz. Das bleibt wohl eine der großen ungelösten Fragen der autofahrenden Menschheit.