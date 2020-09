Von wegen ganz schön laut – mucksmäuschenstill ist es am Donnerstag geblieben. Das mit Spannung erwartete Sirenengeheul blieb einfach aus. Nix, rein gar nichts war zu hören. Absolute Stille. Dabei hatten die Kinder der Grundschule Wollmesheimer Höhe richtig gut vorgesorgt: Mit Gehörschutz und Ohrstöpseln warteten sie auf das, was nicht passierte.

„Was ist denn nun?“, soll ein Schüler fünf Minuten nach elf Uhr gefragt haben. Sicherheitshalber hatte er vorher noch einmal mit seinem Banknachbarn die Zeit verglichen. Aber auch der gefühlt hundertste Uhrenvergleich brachte die Schüler nicht weiter. Und so langsam dämmerte es ihnen und den Lehrern: Da oben auf dem Dach der Schule stimmt etwas nicht. Das neue Sirenen-Ding über ihren Köpfen auf dem Dach der Grundschule heult heute mit Sicherheit nicht mehr. „Voll öde“, sollen einige dazu gesagt haben. Die erwartete Action blieb aus.

Man muss bedenken: Tagelang wurden die Kinder auf diesen Warntag vorbereitet, der immerhin eine Deutschlandpremiere nach 30 Jahren war. So lange hatte es schon keinen bundesweiten Probealarm mehr gegeben. Wir leben schließlich nicht mehr im Kalten Krieg. Zum Glück. Und dennoch haben sich viele Gemeinden inzwischen wieder für solch ohrenbetäubende Krachmacher entschieden. Denn die holen selbst Tiefschläfer aus ihren Träumen, während das heißgeliebte Smartphone neben ihnen leise vor sich hinbrummt.

Und dann kam Tag X ...

Die Lehrer hatten, in kindgerechten Worten, in den letzten Tagen erklärt, was das Zeug hält. Wer Gehörschutz hat, dürfe diesen mitbringen. Alles sei erlaubt, was die kleinen Lauscher schützt, habe es geheißen. Was eine Sirene ist, wie sie Lärm macht und wann sie es macht – das war Thema Nummer eins unter den Kids. Und damit auch ihre Eltern daheim Aufklärungsarbeit leisten konnten, wurden fleißig Infos verschickt. Ganz klar: Die Schule hatte ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht. Und dann kam Tag X ...

Gebannt warteten die Knirpse. In der Pole-Position eine erste Klasse, im Altbau, erster Stock, direkt unterm Dach mit der Sirene. Manch einer soll sich noch nicht mal mehr auf die Toilette getraut haben, aus Angst, dass es gleich richtig laut wird. Als dann genau gar nichts passierte, war das Gejohle der Kinder, das Lauteste, was der Tag bislang zu bieten hatte. Die einen prusteten aus purer Erleichterung, die anderen aus Protest.

Indes: Es gibt in Deutschland noch ganz andere Infrastruktur-Baustellen. Man denke nur an manche Hauptstadt-Flughäfen oder Bahnhöfe im Reich der schwäbischen Tüftler. So gesehen ist eine stumm gebliebene Sirene eher minder schlimm.