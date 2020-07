Die Politik ist auch Showbusiness. Derzeit ist der Grüne Lukas Hartmann der Star der Stadt. Er zaubert Brücken aus dem Hut. Er baut Kreisel. Er gestaltet mal kurz in den Sommerferien die Innenstadt um. Die Reaktionen auf Hartmann belegen seinen Status. Er hat alles, was ein Rockstar braucht. Hartmann polarisiert. Ihm perlt blanker Hass entgegen. Seine Fans verteidigen ihn, wo sie können. Kalt lässt er niemanden. Wenn in Landau ein Sturm der Entrüstung losbricht, kann man sicher sein: Hartmann steht im Auge des Hurrikans.

Dazu trägt der grundsätzlich schwarzgekleidete Grüne selbst mit Freude bei. Vor Kurzem attestierte er den zunächst verblüfften, dann empörten Mörzheimer Ortsbeiräten eine Denke aus dem 18./19. Jahrhundert und schaffte es zusätzlich und im Vorübergehen, einem zur Hälfte aus (Ex-)Lehrern und Schulleitern bestehenden Ortsparlament zu erklären, dass Veränderungen an Schulen hauptsächlich an der Unflexibilität von Lehrern scheiterten. Er entschuldigte sich später, aber in Mörzheim wird wohl so schnell kein Lukas-Hartmann-Schrein errichtet werden.

Rhythmus-Gitarrist Hirsch

Neben dem Provinz-Habeck spielt sogar Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) derzeit nur die Rhythmus-Gitarre. Dessen große Zeit war vor einigen Monaten, als er, ganz im Stile eines Staatsmannes, Landau souverän und mit bisher vergleichsweise sehr gutem Resultat durch die Coronakrise manövrierte. Wenn Corona die Revival-Tour starten sollte, wird auch Hirsch sein Bühnen-Comeback feiern.

Ingenthron: Kabelträger oder Bassist?

Bleibt unter den Hauptamtlichen noch einer: Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Derzeit ein klarer Fall für die Rubrik „Was macht eigentlich ...?“ Das frühere Bandmitglied hat den Absprung in eine Solo-Karriere vermasselt und trägt nun die Kabel für die Stars. Den Sozialdemokraten als blass zu bezeichnen, wäre eine deutliche Untertreibung. Der Runde Tisch Kultur beispielsweise wurde nicht von ihm als zuständigem Beigeordneten angeregt, sondern von den Grünen. Was wir wissen: Er erscheint im Rathaus. Dort liegt eine öffentlich einsehbare Liste mit Anwesenheitszeiten aus. Immerhin ein Lebenszeichen.

Parteipolitisch ist er aktiver als in seinem Amt: Er hat bemerkt, dass die Stadt Mainz einen Nachtbeauftragten ins Leben rufen will. Dies hat er seine Partei auch für Landau vorschlagen lassen. So ist er der Bassist. Sie wissen: Das sind die Typen, die mit den Musikern rumhängen.