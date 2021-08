Ab Dienstag, 7. September, wird der Landauer Wochenmarkt auf dem alten Messplatz einige Meter nach Westen hin zur Straße Am Kronweg geschoben. Damit stehen alle Verkaufsstände auf dem Messplatz. Grund dafür sind Bauarbeiten in der Fortstraße, die am Max-Slevogt-Gymnasium vorbeiführt und bisher ebenfalls für den Wochenmarkt genutzt wird. Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn hat den Aufbau des Wochenmarkts umgeplant. Verantwortlich für die vier- bis sechswöchigen Bauarbeiten ist Energie Südwest, die am Montag, 6. September, damit beginnt.

Der in Landau sehr beliebte Wochenmarkt ist seit dem ersten Corona-Jahr 2020 in der Fortstraße und auf dem alten Messplatz zu finden. Ziel sei aber, den Markt schnellstmöglich zurück auf den Rathausplatz zu holen, machen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann in einer Stellungnahme deutlich. Dies sei jedoch erst dann umsetzbar, wenn die Infektionslage und die geltenden Vorgaben ein zusammenhängendes Marktgeschehen zuließen, sind sich beide einig.