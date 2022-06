Weil in Landau das Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße steigt, muss der Wochenmarkt am Samstag, 18. Juni, vom Rathausplatz auf den Alten Messplatz und in die angrenzende Fortstraße verlegt werden. Beginn und Ende des Wochenmarkts bleiben unverändert bei 7 bis 14 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Weinerlebnis dürfte am Freitag und Samstag zahlreiche Besucher unter anderem auf den Rathausplatz locken. Es wird auf mehrere Standorte in der Innenstadt verteilt.