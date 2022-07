Wegen des Landauer Sommers ist der Landauer Wochenmarkt am kommenden Samstag, 9. Juli, 7 bis 14 Uhr, nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem alten Messplatz und in der angrenzenden Fortstraße. Der Landauer Sommer wird von Freitag bis Sonntag in der Innenstadt gefeiert.