Der beliebte Wochenmarkt mit seinen frischen und regionalen Waren ist ab Samstag, 23. April, wieder auf dem Rathausplatz im Herzen der Landauer Innenstadt. Seit Mai 2020 war der Markt Pandemie-bedingt auf den alten Messplatz ausgewichen. Damit fehlte ein traditionelles und belebendes Element, von dem auch die Geschäfte und Cafés profitiert haben. Auf dem alten Messplatz konnten die Abstandsregeln besser berücksichtigt werden, das war damals das schlagende Argument für die Verlegung. Der Wochenmarkt ist weiter dienstags und samstags von 7 bis 14 Uhr. Die kleinere Donnerstagsausgabe „Rund um den Luitpold“ von 9 bis 14 Uhr bleibt ebenfalls erhalten.

Aktionen als Zeichen des Danks

Wie die städtische Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn informiert, möchten sich die Beschickern des Wochenmarkts mit zwei Aktionen dafür bedanken, dass ihnen so viele Kunden die Treue gehalten haben. So wird an den Samstagen 23. und 30. April sowie am 14. Mai das Schoppenbähnel in der Innenstadt verkehren und die Marktbesucher samt ihrer Einkäufe von A nach B bringen. Das Schoppenbähnel fährt zwischen 9 und 13 Uhr die Haltestellen alter Messplatz, Parkhaus Waffenstraße, Weißquartierstraße und Parkhaus Großmarkt an. Start ist immer zur vollen und halben Stunde vor der Pestalozzi-Schule in der Langstraße. Und weil am 8. Mai Muttertag ist, bekommen am Samstag, 7. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr alle Besucherinnen des Wochenmarkts eine Blume überreicht.