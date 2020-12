Der Landauer Wochenmarkt kommt vorerst nicht zurück auf den Rathausplatz. Das haben die Beschicker bei einer Versammlung mit Vertretern der Stadt am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen, teilte die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl auf Anfrage mit. Der Markt, der coronabedingt seit dem 5. Mai dienstags und samstags auf dem alten Messplatz ist, hat sich dort gut etabliert. Vor allem samstags stehen die Leute an vielen Ständen in langen Schlangen. Ein entscheidender Punkt für die Entscheidung war laut Diehl, dass die Stände auf dem Rathausplatz nicht so stehen könnten wie früher, sondern wegen des Abstandsgebots großzügig hätten über den Platz, aber auch darüber hinaus hätten verteilt werden müssen.

Zusätzlicher Markt

Die Einzelhändler werden diese Nachricht mit Bauchgrimmen hören, hatten sie sich doch die Rückkehr des gut frequentierten Wochenmarkts vors Rathaus gewünscht. Um einen attraktiven Anziehungspunkt zu schaffen, möchte die Stadtverwaltung an drei Donnerstagen einen zusätzlichen Markt auf dem Rathausplatz aufziehen, am 10., 17. und 31. Dezember. Die Beschicker würden angeschrieben und gefragt, wer dabei sein wolle. Das Büro für Tourismus werde auch einen Stand aufbauen und beispielsweise seine Adventspakete zum Kauf anbieten, berichtete Sandra Diehl. An Heiligabend, einem Donnerstag, werde der vorgezogene Wochenmarkt aber auf dem alten Messplatz stehen.