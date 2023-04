Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wochenmarkt bleibt dienstags und samstags auf dem Alten Messplatz in Landau – und die Beschicker finden: Das ist gut so. Sowohl die Gemüseverkäuferin als auch der Metzgermeister halten in Zeiten von Corona nichts von der Rückkehr in die Innenstadt. Warum?

„99 Prozent aller Marktbeschicker wollen auf dem Alten Messplatz bleiben.“ Das berichtet Ebrahim Izadi, Sprecher aller Anbieter auf dem Wochenmarkt. Gemeinsam mit seinen beiden Vertretern