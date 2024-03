Die Stadt Landau ist in die Wochen gegen Rassismus gestartet, eine internationale Aktion der Solidarität mit Opfern von Rassismus. Als wichtiges Zeichen brachten Mitglieder des Beirats für Migration und Integration gemeinsam mit dem Stadtvorstand ein fünf Meter langes Banner mit der Aufschrift „Landau gegen Rassismus“ am Rathausbalkon an.

Rund 50 Menschen waren der Einladung gefolgt und hatten sich auf dem Rathausplatz versammelt. Oberbürgermeister Dominik Geißler dankte dem Beirat für dessen wichtige Arbeit. Alltagsrassismus, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, sei kein tragbarer Zustand. Vertreter des Beirats sprachen sich für eine aktive Migrations- und Inklusionsarbeit aus. Eine tamilische Tanzgruppe belebte den Rathausplatz mit einem Folklore-Tanz. Der Beirat lädt für Donnerstag um 18 Uhr zur Podiumsdiskussion „Was ist Antisemitismus?“ ins Gemeindezentrum der Stiftskirche, Stiftsplatz 9, ein.