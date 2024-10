Das Gedenken an den Holocaust ist Teil der deutschen Staatsräson. Das wichtigste, was sich aus dem schrecklichsten Verbrechen der Geschichte der Menschheit für Deutschland ergibt, ist das „Nie wieder“. Gerade jetzt, da eine rechtsextreme Partei in einigen Bundesländern stärkste Kraft wird, gerade jetzt, wo als Folge der heftigen (Über-)Reaktion Israels auf die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober, sich israelbezogener Judenhass auf der ganzen Welt salonfähig geworden scheint.

Spektakulärer Fehlschlag

Aber auch gerade in einer Stadt wie Landau, in der es laut Oberbürgermeister Dominik Geißler schon vor der Attacke der Hamas angeblich so viele antisemitische Übergriffe gegeben habe, dass ein Antisemitismusbeauftragter notwendig war. Der Posten wurde mittlerweile nach einem spektakulären Fehlschlag bei der Besetzung aus dem Haushalt gestrichen – sorry, kein Geld mehr da. Ist doch nicht so dringend.

Gut, dass wir noch andere Mahnmale haben, die uns an die Vergangenheit erinnern und die das Gedenken wach halten sollen. Neben den großen, wie beispielsweise dem Synagogenmahnmal, gibt es viele kleine Gedenkorte: Die Stolpersteine, die vor den Häusern deportierter und in der Mehrzahl ermordeter Juden in den Bürgersteig eingelassen sind. Auch in der Martin-Luther-Straße gab es bis vor dem Ausbau Stolpersteine. Vor der Nummer 26 wurde an Israel, Sura, Chaskel, Auguste und Willi Graudenz erinnert, vor Nummer 28 an Viktor und Lucie Weiss. Nach dem Ausbau der Straße sind diese Mahnmale jedoch nicht mehr zu finden. Was ist da los?

Steine gesichert

Zyniker mögen anmerken, dass die Entfernung der Steine aus der nach dem Antisemiten Martin Luther benannten Straße nur logisch sei, aber das ist nicht der Hintergrund. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wurden die Stolpersteine wegen des Ausbaus der Straße gesichert und im Stadtarchiv gelagert. Sie werden auch wieder eingebaut, versichert die Verwaltung.

Wann? Sobald der Bauhof Kapazitäten hat, so die Stadt. Aha. Prioritäten. So wichtig. Man könnte sich darüber aufregen – oder einfach lapidar feststellen, dass dieser Sachverhalt die Antisemitismus-Debatte zumindest in Landau ganz gut zusammenfasst.