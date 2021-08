Wer sich am Montag, 30. August, spontan gegen Corona impfen lassen möchte, kann dies im Landesimpfzentrum Landau-Südliche Weinstraße, Albert-Einstein-Straße 29, in Landau tun. Eine Erstimpfung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr ohne Termin möglich. Verimpft wird vorrangig der Impfstoff der Firma Biontech. Mitzubringen sind nach Möglichkeit Impfausweis, Personalausweis und Krankenkassenkarte. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden. Vom zweiten muss eine Einverständniserklärung vorliegen.

Außerdem schickt das Land den Impfbus wieder in die Südpfalz. Er steht am Montag, 30. August, von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Markts in der Dammühlstraße in Landau . Die Marktleitung verspricht jedem, der sich zwischen 9 und 17 Uhr impfen lässt, ein kostenloses Fleischkäsebrötchen. Mitzubringen ist nur der Personalausweis. Ab sofort führt das Team der Impfbusse auch Zweitimpfungen durch, teilt die Stadt Landau mit.