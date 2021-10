Der Impfbus des Landes ist immer wieder mal in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße unterwegs. Dies sind die Stationen:

Am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, vor der Landauer Festhalle in der Mahlastraße 3.

Donnerstag, 11. November, von 8 bis 16 Uhr am Landauer Hauptbahnhof.

Mittwoch, 17. November, von 8 bis 16 Uhr am Gillet-Bau- und Gartenmarkt in der Gilletstraße 1.

Am Montag, 8. November, steht der Bus von 8 bis 16 Uhr in Annweiler an der Berufsbildende Schule, Herrenteich 12.

Am Montag, 22. November, von 8 bis 16 Uhr an der Berufsbildende Schule, Schillerstraße 1 in Edenkoben.