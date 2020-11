LANDAU. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) arbeitet an einem Hochwasser-Vorsorgekonzept für Landau. Es soll helfen, Schäden durch Starkregen zu verringern. Am Freitag, 6. November, werden in Mörlheim Gefahrenpotenziale erfasst. Mitarbeiter der Verwaltung und des beauftragten Ingenieurbüros nehmen bei Rundgängen im Dorf unter Corona-Bedingungen Problemstellen auf, die im Vorsorgekonzept berücksichtigt werden. Zu dieser Begehung sind Bürger eingeladen. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag möglich beim EWL unter Telefon 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de, oder im Ortsvorsteherbüro Mörlheim unter Telefon 131166 oder persönlich im Ortsvorsteherbüro in der Mörlheimer Hauptstraße 49. Dort startet am Freitag um 14 Uhr auch der Rundgang.