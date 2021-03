Wenn ein tierischer Lebensgefährte plötzlich verschwindet, sind Frauchen oder Herrchen zutiefst getroffen. Die Sorge um das Wohlergehen lässt einen nicht los. Seit vergangenen Donnerstag fehlt von Bernersennerhündin Sissi jede Spur. Vieles spricht dafür, dass Sissi gestohlen wurde.

Sissi ist sehr lieb und zutraulich. Am Donnerstag, 11. März, verschwand die etwa sieben Jahre alte Bernersennerhündin morgens zwischen 9 und 11 Uhr vom heimischen Grundstück im Landauer Fliegerviertel. Da es sich um ein abgeschlossenes Grundstück handelt, das die Hündin eigentlich nicht ohne Hilfe verlassen kann, liegt die Vermutung nahe, dass sie gestohlen wurde, teilt Tanja Axmann mit. Sie ist als Ehrenamtliche bei Voices for Dogs engagiert und hilft, entlaufene Hunde wieder zurück zu ihren Besitzern zu bringen. „Bisher haben wir trotz großer Flyeraktion und Aufrufen in Social-Media-Kanälen keinen Hinweis auf Sissi erhalten“, so Axmann.

Beobachtungen am Gartenzaun

Sissi hätte sich seit etwa zwei Wochen komisch verhalten, habe sie von Besitzer Matthias Korsinek erfahren. Sie sei unruhig gewesen und habe auch mal gejault, was sie sonst nicht tut. Inzwischen hat ein Nachbar berichtet, dass er zwei Tage vor Sissis Verschwinden beobachtet hat, wie sie am Zaum mit Leckerlies gefüttert wurde. „Auch das weist darauf hin, dass Sissi gestohlen wurde“, sagt Axmann. Die Gartentür ist mit einem Riegel gesichert, den ein Hund alleine nicht öffnen kann. Wäre sie einfach ausgebüxt, hätte die Hündin gesehen werden müssen, so Axmann. Sie vermutet, dass es sich um übereifrige Tierschützer handeln könnte. „Sissi lebt im Garten, hat aber Zugang zum Keller. Manche Menschen denken eben, dass ein Hund schlecht behandelt wird, wenn er nicht auf der Couch liegt. Aber das stimmt nicht automatisch.“

Hinweise werden anonym behandelt

Eine andere Möglichkeit ist, dass Sissi, weil nicht kastriert, als Zuchthündin für Welpennachwuchs sorgen soll. Natürlich könnte sich auch jemand mit dem Verkauf der Bernersennerhündin bereichern wollen. „Oder jemand, der sich einen solchen Hund nicht leisten kann, hat sie mitgenommen“, erzählt Axmann. Es gibt nichts, das sie nicht schon erlebt habe, sagt sie und bittet darum, im Familien- und Bekanntenkreis darauf zu achten, ob jemand plötzlich einen Hund hat. „Für den Besitzer ist es ganz schlimm. Er hat Sissi schon, seit sie selbst noch ein Welpe war“, weiß Axmann und betont, dass Hinweise streng anonym behandelt werden.

Der Besitzer will Anzeige erstatten. Die Ehrenamtlichen von Voices for Dogs haben im weiteren Umkreis alle Tierärzte und Kliniken informiert und behalten die digitalen Verkaufskanäle im Auge. „Mehr können wir im Moment leider nicht tun“, sagt Axmann und hofft, dass es bald einen Hinweis auf Sissi gibt.

Info