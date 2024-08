Nix gegen Sommer, aber ganz so heiß und drückend müsste es wirklich nicht sein. Das Statistische Bundesamt und das Robert-Koch-Institut (RKI) gehen davon aus, dass Hitze für um rund vier Prozent erhöhte Sterbefallzahlen im Juli verantwortlich war. Das RKI schätzt, dass es hitzebedingt bisher (bis Kalenderwoche 30, 22. bis 28. Juli) etwa 1210 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland gegeben hat, überwiegend in der Altersgruppe ab 75 Jahren. Die Stadt Landau weiß um das Problem und hat eine digitale Karte zu kühlen Orten und Erfrischungsmöglichkeiten im Stadtgebiet erstellt. Sie weist beispielsweise die Trinkwasserbrunnen, schattige Parks, die Treppe zur Queich bei der Stadtbibliothek und kühle Räume aus, bei denen es sich ganz überwiegend um Kirchen handelt. Wer sich informieren will, wird unter „Plan für heiße Tage“ unter Maps.Landau im Geoportal der Stadt fündig.