Die Pläne der Stadtverwaltung, in den ersten vier Neubaugebieten in den Stadtdörfern ausschließlich Bauten mit Flachdächern und integrierter Regenrückhaltung vorzuschreiben, hat für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Auch in Arzheim. Dort hat die FWG einen Vorschlag zum Umgang mit Regenwasser gemacht.

Die Freien Wähler in Arzheim sind noch immer fassungslos über die Vorgehensweise der Landauer Stadtverwaltung. Dabei habe man ausdrücklich darum gebeten, die Ortsteile frühzeitig einzubinden. machen die Ortsbeiratsmitglieder Wolfgang Klein und Linda Klein sowie Kristin Hartmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ deutlich.

Wolfgang Klein rechnet mit Mehrkosten für ein Flachdach von mindestens 40.000 Euro gegenüber einem herkömmlichen Dach, denn die Dachlast müsse 300 Kilogramm Gewicht packen. Die FWG sorgt sich auch um die Umwelt, weil das Flachdach zur Regenrückhaltung einen enormen Plastikunterbau brauche und so die Gefahr der Belastung durch Mikroplastik gegeben sei.

Grundstücke sind zu klein

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen Flachdächer, ich möchte nur nicht über das Dach entwässern müssen“, sagt Kristin Hartmann. „Da baut man einmal im Leben und möchte es auch nach eigenen Vorstellungen verwirklichen“, betont Linda Klein. Gegen Flachdächer auf Garagen oder Carports hat sie nichts.

Überhaupt. Das Trio wehrt sich auch gegen die einheitliche Gestaltung und sieht in einem Mix an Dachformen eine bessere optische Anbindung an den Ort. Andernfalls gebe es keine Individualität. Außerdem seien die Grundstücke mit 400 Quadratmeter nun so klein zugeschnitten, dass kaum Platz für einen Garten bleibe. Denn der Speicher falle beim Flachdach weg. Kellerbauten seien nicht überall in dem Gebiet empfohlen wegen der Staunässe, meint Hartmann, oder nur mit großem finanziellen Aufwand, weil Häuser in Wannen eingebettet werden müssten. Deshalb taugten auch Rigolen im Lehmboden nicht, wie in Herxheim das Regenwasserproblem angegangen worden ist.

Tank fasst 5000 Liter

Wolfgang Klein hat selbst recherchiert und im Internet ein Gerät entdeckt, das er für eine mögliche Lösung hält. Ein Retentionsflachtank, 1,40 Meter hoch, 2,20 Meter lang und 2,40 Meter breit. Der Tank fasst 5000 Liter Wasser, ist bis 200 Kilogramm begehbar und könne – so Klein – im Vorgarten, unter der Terrasse, neben der Garage oder anderswo auf dem Grundstück verbuddelt werden. Er gebe das Wasser langsam an den Kanal ab. Laut Internetwerbung ist der Tank innerhalb von zehn Tagen für 1909,61 Euro zu haben.

Wie tauglich alle diese Vorschläge sind, wird sich bei dem Workshop zeigen, den Oberbürgermeister Thomas Hirsch für jeden Ortsteil angekündigt hat. Auch Expertenanhörungen sind gefordert worden.

Die Abteilung Stadtplanung des städtischen Bauamts hat mit Verweis auf das Wasserhaushaltsgesetz des Landes den Vorschlag gemacht, das Regenwasser über Flachdächer aufzunehmen, weil es auf den Grundstücken versickern muss, um die Kanäle nicht zu überlasten.

Ökologisch ein Gewinn

In Arzheim soll das Wasser zum Teil über den Ranschbach und in Regenwasserrückhaltebecken abgeleitet werden. Angesichts der zwei Starkregen-Vorkommnisse im Juni und Juli 2018 in der Landauer Innenstadt rechnet Wolfgang Klein vor: Bei dem damals als über 100-jährigem Ereignis bezeichneten Regen seien pro Stunde 30 Liter pro Quadratmeter gefallen. Umgerechnet heiße das: 3000 Liter auf 100 Quadratmeter. Da sei der Retentionstank das richtige Instrument, funktioniere wie eine Zisterne, entleere sich aber selbst.

Die drei Gesprächspartner sind sich einig, dass das Neubaugebiet ökologisch ohnehin ein Gewinn sei. Denn die Gärten der Anwohner, so klein sie auch seien, würden der Insektenwelt mehr bringen als die Weinberge. Kleins und Hartmann sind sich einige, dass die Bauplätze nicht so klein ausfallen dürften. „Lieber zahle ich 10 oder 20 Euro pro Quadratmeter mehr für das Grundstück als für ein Flachdach, das vielleicht undicht ist oder später saniert werden muss“, sagt Wolfgang Klein.