Aufgrund der winterlichen Bedingungen ist es am Wochenende zu einigen Unfälle mit erheblichem Schaden gekommen.

Am Sonntagmorgen verlor ein 27-jähriger alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Birkenhördt die Gewalt über sein Fahrzeug und rutschte auf das Fahrzeugheck eines geparkten Pkw auf, teilte die Polizei mit. Dieser wurde schwer beschädigt. Im weiteren Verlauf schlug der Unfallverursacher in eine Mauer ein und blieb am Ende der Rutschpartie am Fahrbahnrand fahrunfähig mit einem Totalschaden liegen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 7000 bis 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Führerschein des Verursachers wurde nach eine Blutprobe sichergestellt, die Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige.

Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 3500 Euro kam es am Samstagvormittag auf der A65. Als eine 40-Jährige auf Höhe Edesheim bremsen musste, fuhr ihr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf. Am Samstagmorgen fielen während einer Fahrt auf der B10 auf Höhe Godramstein Schnee und Eisplatten von einem Lkw auf den fahrenden Pkw einer 45-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Edenkoben ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Landau gab es in der Nacht auf Samstag witterungsbedingt vier Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von zirka 15.000 Euro. Eine Person wurde leicht verletzt.