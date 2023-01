Die Südpfälzer Wirtschaftsjunioren laden alle Unternehmer, die jünger sind als 40 Jahre, selbstständig oder in einer angestellten Führungsposition, zu einer Versammlung am Donnerstag, 26. Januar, 19 Uhr ins Haus der Kissel-Verwaltung, Johannes-Kopp-Straße 12 in Landau, ein. Der Verband wirbt für sich als perfekte Plattform für den Aufbau eines Netzwerks und den Erfahrungsaustausch zwischen jungen Unternehmern. Auf ehrenamtlicher Basis bieten die Mitglieder eigene Trainings an, Weiterbildungsseminare und Unternehmensbesichtigungen, aber auch Podiumsdiskussionen, gemeinnützige Aktionen und Hilfseinsätze. Die Südpfälzer Wirtschaftsjunioren zählen 70 Mitglieder und wurden bereits ausgezeichnet als der am schnellsten wachsende Kreis europaweit.

Kontaktanfragen per Mail an info@wj-suedpfalz.de