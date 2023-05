Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der eine schreibt Mickey Mouse als Name auf den Zettel, die andere weigert sich, beim Gang zur Toilette eine Maske zu tragen. Gastronom Ralf Bamesberger vom Dorfbrunnen in Hainfeld hat in den vergangenen Corona-Wochen abenteuerliche Erfahrungen gemacht. Jetzt rechnet er ab.

Ralf Bamesberger muss an diesem regnerischen Mittwochvormittag nicht lange überlegen, bis ihm eine jener bizarren Episoden einfällt, die sich in seinem Restaurant in den vergangenen Wochen abgespielt haben.