Ob da wohl Fans am Werke waren? Oder zumindest Leute, die auf musikalisch eher fragwürdige Werke deutscher Komponisten auf dem kommerziellen Rang einer Andrea Berg stehen? Wir wissen es nicht. Fest steht: Das Landauer Stadtdorf Godrammstein wird nur mit einem „m“ geschrieben. Jedenfalls laut Ortsschild. Wie es zu dem Fehler kommen konnte und ob er behoben wird – die Sperrung ist ja nur noch knapp eine Woche – ist aus dem Rathaus am Freitag nicht zu erfahren. Aber die Godramsteiner Kita Pustekuchen hat die Chance genutzt und gleich eine Rahmstein-Coverband gegründet. Freuen Sie sich auf Hits der Marke „Wollt ihr die Windel in Flammen sehen?“, „Töpfchen, 2, 3, 4“, „Hier kommt der Schnulli“ sowie „Mein Auge tränt“. Lyrisch hochwertiger, intellektuell befriedigender und mit Sicherheit auch anspruchsvoller als die Originale, wirbt die Kita. Und garantiert auch ohne schmierigen Pausenraum, in dem verschwitzte Ü-60-Jährige ... ach, lassen wir das.