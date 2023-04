Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weniger Verkehr, bessere Radverbindungen, mehr Sicherheit für Fußgänger – das will die Stadt in der Queichheimer Schneiderstraße erreichen. Seit Jahren klagen Anwohner über zu viele Fahrzeuge. Die Verwaltung hat ein Konzept.

Donnerstag, später Nachmittag. Die Gemüter einiger Queichheimer Bürger sind erhitzt – was aber nicht an der Sonne, sondern an der Idee liegt, die Verkehrsdezernent