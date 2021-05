Ein Plakat. Und noch eins. Und noch eins. Der Wahlkampf steht vor der Tür, allerorten werden wohl ab Januar wieder überall die Konterfeis der Kandidaten hängen. Der Christdemokrat Peter Lerch wirbt seit Wochen für eine Reduzierung. Das sorgt für Ärger.

Bald geht’s wieder los: Ein paar Menschen werden die wehrlosen Landauer wieder auf der Straße und im öffentlichen Raum anlächeln. Sie werben um die Stimmen der Bürger. Bald könnte es wieder einen Schilder- und Plakatwald in und um die Stadt geben. Der Wahlkampf steht vor der Tür. Jeder Laternenmast, der nicht fliehen kann, wird wohl mit mindestens einem der Werbemittel behängt sein. Das Ende ist absehbar: Am 14. März, direkt nach der Wahl, ist der Spuk dann schlagartig vorbei. Vielleicht kommt es in diesem Jahr anders.

Der Landauer Landtagsabgeordnete Peter Lerch (CDU) trommelt schon seit einiger Zeit dafür, weniger Plakate aufzuhängen. Nun hat er einen konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt und seine politische Konkurrenz um Zustimmung gebeten.

Zahl der CDU-Plakate halbiert?

Der Vorschlag: Nur ein normales Plakat (DIN A1) pro 200 Einwohner. Das würde die Anzahl der Plakate im Wahlkreis 50 auf 240 Plakate in der Stadt Landau, 95 in der Verbandsgemeinde Edenkoben und 40 in der Verbandsgemeinde Maikammer begrenzen. Großplakate will Lerch auf eines pro angefangene 5000 Einwohner begrenzen – das wären zehn in Landau, vier in Edenkoben und zwei in Maikammer. Nur diese beiden Plakatgrößen sollen aufgehängt werden. Der Plakatwald würde so spürbar kleiner, ist Lerch überzeugt. „Die CDU hatte zuletzt etwa doppelt so viele Plakate hängen.“ Aber: Lerchs Vorschlag sorgt für Kritik.

„Wo bleibt der Anstand?“

Da ist zunächst der AfD-Kandidat Norbert Herrmann. Er sagt, er habe den Vorschlag per Post von Lerch erhalten. Wenige Tage später habe der Christdemokrat angerufen und Herrmann gebeten, nicht zu unterzeichnen, sondern sich nur solidarisch zu erklären – sonst sprängen die Grünen und die SPD ab. Herrmann habe das erzürnt, er frage sich, was die anderen gegen ihn haben. Er sei kein Rechtsradikaler, seine Fraktion wolle im Stadtrat konstruktiv mitarbeiten – die Fraktionsmitglieder fühlen sich schlecht behandelt. „Ich frage mich, was das für Menschen sind. Die grüßen nicht mal. Wo bleibt der Anstand“, sagt Herrmann. Die Landauer AfD hat unter anderem der Ausrufung des Klimanotstands, dem dritten Beigeordneten und zu zwei Dritteln der Resolution gegen die Landauer Lehrerin Myriam Kern zugestimmt. Wie viele Plakate die AfD aufhängen wird, lässt Herrmann noch offen.

Lerch habe mit dem Widerstand von SPD und Grünen gegen die AfD gerechnet, sagt er. Überraschend kommt er nicht: Die beiden Parteien werfen der AfD unter anderem Rechtsextremismus und ein Rütteln an Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor. Beide hatten mehrmals betont, auf keinen Fall in irgendeiner Weise mit der AfD zusammzuarbeiten. Er habe eben alle Parteien einbeziehen wollen, sagt hingegen Lerch.

SPD hat 2019 übertrieben

Auch Florian Maier, Direktkandidat der SPD, lässt wenig gutes am Vorschlag Lerchs. Er hält ihn für inkonsequent und widersprüchlich. Auf der einen Seite warne der Christdemokrat vor einer Plakatflut, auf der anderen hingegen bewerbe er derzeit jeden Infostand mit Plakaten. Und wie sehe es mit Flyern und kleinen Give-aways wie Kugelschreibern oder Ballons aus? Maier setze auf Umweltschutz und die Schonung von Ressourcen, er plane, zu seinen Terminen mit dem Fahrrad zu fahren. Dafür brauche er keine Absprache mit anderen Parteien. Vor einigen Wochen hatte Maier gefragt, wie es mit Großflächenplakaten aussehe – diese hat Lerch in seinen Vereinbarungsvorschlag aufgenommen. In der Hoffnung, die SPD stimmt zu, sagt dieser.

Im Kommunalwahlkampf 2019 habe es die SPD mit Plakaten ein bisschen übertrieben, deutet Maier an. „Aber: Es war Europawahl, Bezirkstagswahl, Stadtratswahl und Ortsvorsteherwahl gleichzeitig“ – die Kandidaten hätten präsentiert werden müssen. Genau hier vermutet der Kandidat der Linken, Daniel Emmerich, die Motivation Lerchs. Der Christdemokrat wolle wohl unterbinden, dass Konkurrent Maier an jeder Ecke zu sehen sei, lautet die Mutmaßung. Aber: Er sei grundsätzlich bereit, einer Beschränkung zuzustimmen und nachhaltige Materialien zu nutzen. Das wolle Emmerich aber noch intern abklären.

FW-Kandidat fühlt sich nicht angesprochen

Bei den Grünen renne eine Plakate-Selbstbeschränkung grundsätzlich offene Türen ein, meint Direktkandidatin Lea Heidbreder. Sie neige dazu, bei Lerchs Vorschlag mitzumachen – aber darüber werde parteiintern erst am Samstag gesprochen. „Für einen umweltschonenden Wahlkampf ist weniger die Anzahl an Plakaten entscheidend, sondern vielmehr deren Material. Wir verwenden deshalb im Gegensatz zu anderen Parteien keine Kunststoffplakate, drucken die Plakate klimaneutral und arbeiten zu einem großen Teil mit wiederverwendbaren Holzträgern“, sagt Heidbreder. Auch unsere Give-aways sind plastikfrei und alle Flyer werden auf Recyclingpapier gedruckt – wenn sich daran auch andere Parteien beteiligen würden, wäre das ein tolles Zeichen.“ Als Ausgleich für die Plakate wollen die Grünen Bäume im Stadtgebiet pflanzen.

Nicht zustimmen will hingegen der Kandidat der Freien Wähler, Bernd Ließfeld. Grund: Er fühle sich nicht angesprochen. Lerch habe an Bernd Ließfeld, Kandidat der FWG, geschrieben. Er trete aber für die FW an. Ansonsten hätten die Freien Wähler bereits Richtlinien für die Plakatierung verabschiedet. „Herr Lerch kann sich denen gerne anschließen.“

Korrekturhinweis

In einer früheren Version dieses Textes hieß es, in der von Lerch vorgeschlagenen Begrenzung seien die Plakate der Landesparteien nicht enthalten. Das ist nicht korrekt. Wir haben die entsprechende Textstelle gestrichen und bitten, den Fehler zu entschuldigen.