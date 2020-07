LANDAU. Die Stadt Landau hat acht Mutmacher mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet. Wegen Corona wurde die Feier ins Freie, in den Kreuzgarten an der Augustinerkirche, verlegt.

Das Ehrenamt in der Stadt Landau hat viele Namen und viele Gesichter, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Mit Helmuth Back, Michael Bader, Karin Hechler, Viktor Herzenstiel, Barbara Kleinschmidt, Hubert Lehmann, Mark Lugenbühl und Udo Vogel wurden jetzt gleich acht besonders engagierte Ehrenamtler ausgezeichnet. Oberbürgermeister Thomas Hirsch überreichte die Auszeichnungen.

Er unterstrich, wie vielfältig das ehrenamtliche Engagement in der Stadt ist. „Und: Jeder hat in der aktuellen, schwierigen Situation mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen“, sagte Hirsch. „Wir brauchen jetzt Menschen wie Sie. Wir brauchen Mutmacherinnen und Mutmacher.“

Treibende Kräfte

Helmuth Back engagiert sich seit über 40 Jahren für den Zoo Landau, seit 2015 als Vorsitzender des Zoo-Freundeskreises. Von 2005 bis 2015 war er dessen stellvertretender Vorsitzender.

Michael Bader ist seit vielen Jahren im Landauer Horstsportverein aktiv. Begonnen hat er seine Tätigkeit als Übungsleiter im Geräteturnen. Diese Funktion übt er bis heute aus und führt Kinder und Jugendliche an den Turnsport heran. Seit 2010 sitzt Michael Bader dem Horstsportverein vor.

Karin Hechler ist treibende Kraft im örtlichen Leben des Stadtdorfs Dammheim. Als Mitglied im Landfrauenverein und langjährige Schriftführerin im Kulturverein organisiert sie zahlreiche Dammheimer Veranstaltungen mit. Seit vielen Jahren ist sie zudem Redakteurin der Dammheimer Dorfzeitung sowie der Internetseite des Stadtdorfs.

Die Jugend interessieren

Viktor Herzenstiel engagiert sich seit nahezu 70 Jahren im Musikverein Kleine Kalmit Arzheim. Er gehörte 1954 zu den Gründungsmitgliedern und ist seitdem ununterbrochen musikalisch im Verein aktiv, auch als Ausbilder für die Musiker.

Barbara Kleinschmidt ist seit 2011 als Vorsitzende des Kunstvereins Villa Streccius aktiv. Besondere Verantwortung übernimmt der Verein als Partner der Stadt Landau zum Erhalt des Ausstellungsbetriebs der Städtischen Galerie Villa Streccius. Zudem betreibt er die KUK-Malwerkstatt, eine kunstpädagogische Kreativwerkstatt für Kinder und Jugendliche.

Hubert Lehmann engagierte sich zunächst in der Kommunalpolitik und gehörte insgesamt 25 Jahre, von 1969 bis 1994, der CDU-Fraktion des Landauer Stadtrats an. Seit vielen Jahren ist er aber auch im Thomas-Nast-Verein aktiv, seit 2013 als dessen Vorsitzender.

Ein Herz für Familien

Mark Lugenbühl feierte in den 1980er- und 1990er-Jahren als Stabhochspringer große Erfolge, unter anderem als Deutscher Meister und mehrfacher Pfalz- sowie Rheinland-Pfalz-Meister. Seit 2011 ist er stellvertretender Vorsitzender des Turnvereins 1861 im ASV Landau und Mitorganisator des Stabhochsprungmeetings. Zudem ist Lugenbühl im Organisationsteam der neuen „Sporthalle für alle“ aktiv.

Udo Vogel engagiert sich seit fast 30 Jahren für Familien in Not. 1992 rief er gemeinsam mit Patrick Weiß die Hans-Rosenthal-Gala ins Leben, die seitdem mehr als eine Million Euro an Spendengeldern generiert hat. Im Jahr 1999 wurde dann der Verein Aktion Hilfe in Not gegründet, dessen Vorsitzender Udo Vogel bis heute ist.