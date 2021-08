Jede einzelne Stufe ist ein Akt. Ich will meine Tochter zur Kita bringen. Zwischen Wohnungs- und Haustür liegt das Hindernis schlechthin: eine Treppe. Die Kleine probiert sich aus. Mal wird runtergehüpft, dann lässt sie sich ein, zwei Stufen rutschen. Kein Problem, der Papa hat das Töchterchen ja an der Hand. Vor meinem inneren Auge passiert Stufe für Stufe der Super-Gau. Ich sehe sie jedes Mal am Fuß der Treppe liegen, die Gliedmaßen unnatürlich verrenkt und ... Ach, lassen wir das. „Geh bitte ordentlich“, herrsche ich sie regelmäßig an. Klappt sogar manchmal.

Gefühlt dauert es zehn Minuten, bis ein Stockwerk überwunden ist. Dann geht’s raus und Richtung Kita. Irgendwann auf dem Weg fällt mir ein, dass ich die Maske aufsetzen könnte. Es beginnt der Abklopftanz: Hosentaschen vorne links, rechts, hinten links, rechts, Jackentaschen seitlich, Jackentaschen innen – wo zur Hölle ist das Ding? Vielleicht doch vorne links? Hab’ ich da schon geschaut? Schlagartig wird klar: Sie ist oben. In der Wohnung. Und dann: die verdammte Treppe! Jetzt sogar hoch und runter. Tragen ist keine Option, die süße Kleine beginnt jedes Mal laut „RUNTER! LAUFEN!“ zu schreien. Beim Geburtsvorbereitungskurs war von diesem Verhalten nie die Rede.

Schlimmer erging’s einer Kollegin ...

Einmal die Woche geht mir das so. Mindestens. Dazu kommen noch die ungezählten Male in der Stadt ohne Mund-Nasen-Schutz, wie das vermaledeite Ding offiziell genannt wird. Meine Frau mutmaßt, dass ich das fest installierte Taschentuch absichtlich daheim lasse, damit sie einkaufen und bezahlen muss. Stimmt zwar nicht, aber ich verstehe, wie sie darauf kommt.

Schlimmer erging es einer Kollegin. Sie berichtet, dass sie am Sonntag verkatert und mit viel Morgenschlaf in den Augen eine Viertelstunde in einer Selbstbedienungsbäckerei stand. Ohne Maske über Mund und Nase. Davon „bestimmt fünf Minuten“ direkt an der Kasse. Gesagt habe keiner was. Vielleicht, weil die Angestellten und Kunden sie für eine Maskenverweigerer-Spinnerin gehalten haben, die sofort eine Riesenszene macht, mutmaße ich. „Ich hab’s erst beim Rausgehen gemerkt. Weißt du, wie blöd ich mir vorkam?“, fragt sie. Kann ich nachvollziehen. Ich spare mir auch Sprüche, es ist ihr sichtlich unangenehm.

Ohne Gesichtspulli gehe ich jedenfalls nicht in Geschäfte. Nichts wäre so dringend, dass ich nicht nach Hause oder in die Redaktion laufen könnte, um eine Maske zu besorgen. „Was ma net im Kopp hot, hot ma in de Fiis“, würde meine Mutter sagen. In der Redaktion haben wir übrigens Notfall-Masken, falls jemand seine wo auch immer vergessen hat. Jetzt raten Sie mal, wer ständig ins Sekretariat dackelt, um sich einen Schnutenwärmer zu erbetteln.