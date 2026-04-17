Der Winzerverein Schloss Berwartstein hat bei der Mitgliederversammlung turnusgemäß seinen Vorstand gewählt. Wie der Verein mitteilt, wurde Gerhard Lehmann zum Ersten Vorsitzenden gewählt, Zweiter Vorsitzender wurde Wolfgang Klein. Beisitzer sind Michael Hey, Manfred Kuhn, Marco Oerther, Dieter Weber und Volker Westermann. Zu Rechnungsprüfern wurden Silvia Streicher-Regenauer und Klaus Rinck gewählt. Bei der Versammlung anwesend war auch Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP), der einen Vortrag zur Situation auf dem Weinmarkt hielt.

Im Winzerverein sind rund 60 Winzer zusammengeschlossen, die ihre Erträge – meist von kleineren Flächen – bei der Vinothek Kimmle keltern und zu Wein verarbeiten lassen, der dann unter dem Namen der Vinothek verkauft wird. Die Winzergemeinschaft besteht seit April 1974.