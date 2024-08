Am kommenden Wochenende wird das Fassschlubberfeschdl der Ortsgemeinde Siebeldingen und der Landjugend Siebeldingen-Birkweiler gefeiert. Am Freitagabend, 16. August, wird es mit der Weinprinzessin von Landau-Land, Paula Schimpf, eröffnet. Im Anschluss heizen die Bands Purple Paradise und Alive Rockband auf dem Schulhof ein. Am Samstag beginnt die Live-Musik schon um 18 Uhr mit The Buskers, worauf die Habachtalerband folgt. Der Sonntag wird mit einem Frühschoppen eingeleitet. Nach dem Mittagessen startet um 14 Uhr der Programmhöhepunkt, die Winzerolympiade. Ab 18 Uhr sorgen die Band Tender Touch und im Anschluss The Bombshells für einen stimmungsvollen Abend und Abschluss. Ortsbürgermeister Peter Klein bittet die Siebeldinger, die Ortsfahne aufzuhängen, damit schon von außen sichtbar ist, dass Siebeldingen sein Traditionsfest feiert.