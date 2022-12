Am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, wird in Birkweiler wieder der Weinwinter gefeiert, teilt der Verein der Weinfreunde Birkweiler mit. Die im Jahr 2016 zum „schönsten Weinfest der Pfalz“ ausgezeichnete Veranstaltung lädt dazu ein, durch romantische, kerzenbeleuchtete Weingüter zu schlendern und die Vorweihnachtszeit zu genießen. Die Höfe und Keller präsentieren sich in vorweihnachtlicher Atmosphäre und bieten Weine, Raritäten aus der Wein-Schatzkammer, Kunsthandwerk und kleine Speisen. Mit dabei sind dieses Jahr die Weingüter Dicker-Doll (Hauptstraße), Gies-Düppel (Am Rosenberg), Graßmück (Am Eichplatz), Ökonomierat J. Kleinmann (Hauptstraße), Siener (Weinstraße) und Wolf (Hauptstraße). Weitere Anbieter sind die Weinfreunde Birkweiler im Ortsmittelpunkt (Hauptstraße), Gaumenfreunde Event Catering (Hauptstraße), Helle Lichtfreunden (Hauptstraße) sowie am Sonntag der St. Laurentiushof Birkweiler (Hauptstraße). Geöffnet haben die Höfe und Stände am Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Weinhoheiten und den Vertretern aus Politik und Tourismus ist am Samstag um 16.30 Uhr im Ortsmittelpunkt.

Info



Weitere Informationen gibt es unter www.weinjahreszeiten.de