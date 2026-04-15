Die Stadt Landau will sich künftig nicht mehr darum kümmern, Stare von den hiesigen Weinbergen fernzuhalten. Begründung: zu teuer. Die Winzer sind nicht begeistert.

Bernd Dicker ist nicht nur Winzer in Wollmesheim, er steht auch der örtlichen Bauern- und Winzerschaft vor. Und auf die Stadt Landau ist er wegen der geplanten Abschaffung des Starenschutzes gerade nicht so gut zu sprechen. Die Vögel hätten es besonders in der Zeit der Weinlese auf die reifen Trauben abgesehen. „Das Problem ist nicht, dass sich die Tiere die Mägen vollschlagen. Oftmals picken sie die Trauben nur an, die dann faulen.“

Er, Dicker, könne nicht verstehen, warum die Stadt den kommunalen Starenschutz abschaffen möchte, wofür der Hauptausschuss am Dienstag votiert hat. Landau sei die größte weinbautreibende Gemeinde Deutschlands, die Winzer seien auch Werbeträger. „Die Stadt sollte uns deshalb auch unterstützen“, so Dicker. Er schlägt vor, den Starenschutz vorerst auszusetzen und dann zu schauen, was passiert. Denn es könne sein, dass die Vögel gar nicht mehr in dem Maße vergrämt werden müssten. Der Grund: Die Weinlese beginnt tendenziell immer früher, die Stare sammelten sich aber erst im Herbst zur Nahrungssuche in den Weinbergen, wenn die Trauben reif sind.

Schreckschussapparate: 100 Schuss pro Tag

Die Stadt jedenfalls begründet das geplante Ende des Starenschutzes vor allem mit dem hohen Personalaufwand und den damit gestiegenen Kosten. Diese lägen derzeit pro Jahr bei rund 10.000 Euro. Die Winzer zahlten dafür zwar Beiträge, doch diese reichten nicht mehr aus, um die Vergrämung der Vögel kostendeckend zu betreiben. Bliebe es wie bisher, müssten also die Steuerzahler drauflegen.

Zur Vergrämung der Stare werden in der Praxis vor allem Schreckschussapparate eingesetzt. Dabei gelten laut Stadt klare Vorgaben: Die Geräte dürfen nur bei Bedarf betrieben werden, die tägliche Schusszahl ist auf maximal 100 begrenzt, und während der Dunkelheit ist der Betrieb verboten. Die zulässige Nutzungszeit liege zwischen 7 und 20 Uhr.