Landwirtschaftliche Flächen sollen in der Hand von Landwirten bleiben. So will es das Grundstücksverkehrsgesetz. Die Praxis sieht anders aus: Auch Anleger lieben Weinberge. Der Streit um Boden wirft zudem ein Schlaglicht auf den Strukturwandel. Manchmal geht es sogar um bio oder nicht.

Die Flurstücke 6101 bis 6103 in der Arzheimer Gewann In der Kronau sind Wingerte dicht an Ranschbach. Zusammen sind sie gut 4000 Quadratmeter groß. Dass sie jetzt den Besitzer wechseln sollen, wäre keine Nachricht wert, wenn da nicht drei Besonderheiten wären: Der Käufer kommt von auswärts, dies ist kein Einzelfall und der Fall dürfte wohl die Gerichte beschäftigen.

Dies ist das kleinste von drei Grundstückspaketen, deren Verkauf von Privat an Privat die Stadtverwaltung kürzlich öffentlich bekanntgemacht hat. Ein weiteres Paket umfasst ein Dutzend Weinberge von Albersweiler über Arzheim und Godramstein bis Siebeldingen. Zusammen geht es um 14.500 Quadratmeter Weingärten. Im dritten Fall will will jemand vor allem auf Wollmesheimer Gemarkung zuschlagen und hat auch noch je eine Parzelle in Godramstein und Frankweiler dazugepackt. Alles in allem sind das gut 17.000 Quadratmeter.

„Investor treibt die Preise“

Der Ausverkauf passt nicht jedem, wissen der Godramsteiner Ortsvorsteher Michael Schreiner und sein Wollmesheimer Kollege Rolf Kost, weil viele Winzer auf Erweiterungskurs, aber die Flächen knapp sind. Das bestätigen die Vorsitzenden der Bauern- und Winzerschaft in Godramstein, Wollmesheim und Arzheim, Martin Schweikart, Bernd Dicker und Klaus Wind. Käufer von außerhalb würden die angespannte Lage noch verschärfen, klagt Schweikart. Dicker kritisiert, dass ein auswärtiger Investor, der nichts mit Wein zu tun habe, sich ins örtliche Grundstücksgeschäft einmische. Das treibe die Preise und es bestehe die Gefahr, dass Flächen dem Weinbau entzogen würden. Letzteres muss nicht so sein, sagt Wind: Offenbar stecke ein größeres Weingut aus der Region hinter den Grundstücksgeschäften. Das wolle nicht selbst kaufen, um liquide zu bleiben, pachte die Flächen stattdessen mit langjährigen Verträgen.

Dass der Verkauf überhaupt öffentlich wird, ist dem Grundstücksverkehrsgesetz von 1961 geschuldet. Damit will der Gesetzgeber den Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen verhindern, Natur und Umwelt schützen und die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Laut Gesetz muss der Verkauf land- und forstwirtschaftlicher sowie weinbaulicher Grundstücke grundsätzlich genehmigt werden. Der Notar, der den Verkauf beurkunden soll, ist verpflichtet, ihn anzuzeigen. In Rheinland-Pfalz muss dann die Untere Landwirtschaftsbehörde zustimmen, die bei den Kreisverwaltungen beziehungsweise den Stadtverwaltungen kreisfreier Städte angesiedelt ist. In Landau ist die Landwirtschaftsbehörde dem Bauamt zugeordnet.

Winzer haben Vorkaufsrecht

Ohne Genehmigung dürfen nur Weinberge unter 0,1 Hektar Größe (1000 Quadratmeter) und Waldstücke unter einem halben Hektar (5000 Quadratmeter) verkauft werden. Alles darüber muss öffentlich bekanntgemacht werden. Wenn ein Nicht-Landwirt kaufen will, können Landwirte ein Vorkaufsrecht ausüben. Genau das bahnt sich in Landau an: Nach Angaben der Pressestelle der Stadt hat es 15 Eingaben gegeben.

Nach Informationen der RHEINPFALZ ist die Käuferin ein Unternehmen aus Frankfurt. Das schmeckt auch der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad Kreuznach nicht, die solchen Grundstücksverkäufen zustimmen muss. Im vorliegenden Fall werde sie das nicht tun, sagt Reimund Möcklinghoff, Referent für Marktfragen bei der Kammer.

„Geldanleger sind sehr streitbar“

Die Kammer habe täglich mit diesem Gesetz zu tun, berichtet Möcklinghoff – zum Beispiel wenn sich Windkraftunternehmen Standorte sichern wollen. Warum nun ein im Immobiliensektor tätiges Unternehmen sehr viele und teils weit verstreut liegende Parzellen kaufen will, weiß er nicht. Auf ihrer Homepage führt die Kammer das Thema „Landgrabbing“ (Landraub) an, den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen in großem Stil durch Privatinvestoren oder Konzerne. Das ist vor allem ein Problem von Entwicklungsländern – aber auch noch eines der neuen Bundesländer, berichtet Möcklinghoff. In Rheinland-Pfalz sei es kein Thema. Aber es gebe auch hier immer mal wieder Käufer, die ihr Geld sicher parken wollen. Solche Fälle landeten häufig vor Gericht – zunächst bei den Landwirtschaftsgerichten an den Amtsgerichten, nicht selten aber auch vor den Oberverwaltungsgerichten oder sogar dem Bundesgerichtshof. „Geldanleger sind sehr streitbar“, weiß der Experte.

Ihre Zustimmung gebe die Kammer unter Umständen dann, wenn Landwirte in wirtschaftlicher Not einen Investor suchen, der sie mit frischem Geld versorgt und ihnen Grund und Boden anschließend zurückverpachtet. In der Regel müsse ein Käufer mit schlüssigen Konzepten nachweisen, dass er dauerhaft Landwirtschaft betreiben und damit Gewinn erzielen will, sagt Möcklinghoff. Landwirte aus den Niederlanden, die Höfe in Hunsrück, Eifel und Westerwald aufkaufen, sollten nicht verhindert werden. Wohl aber jene Pferdehalter, die ihr Hobby als Landwirtschaft ausgeben und mitunter darauf pochen, als vermeintlich Privilegierte im Außenbereich Ställe errichten zu können. Oder Aussteiger, die von einem Leben in der Natur träumen.

Rosinen herauspicken geht nicht

Allerdings platzt der Verkauf nur dann, wenn es Landwirte gibt, die in den Vertrag einsteigen. Das ist in Landau der Fall: Hier gibt es laut Stadt acht verschiedene Kaufinteressenten. Zum Schutz des Verkäufers dürfen diese sich nicht nur einzelne Parzellen herauspicken, sondern müssen das gesamte Paket übernehmen.

Das muss auch nicht daran scheitern, dass Immobilienmakler oder Spekulanten unter Umständen hohe Preise zahlen. Laut Möcklinghoff kann ein überhöhter Preis ein ergänzender Versagungsgrund für das Geschäft sein. Ein Landwirt oder Winzer, der in einen Kaufvertrag einsteigen wolle, müsse nur den marktüblichen Preis zahlen, den die Kammer anhand der Bodenrichtwerte und zusätzlicher Faktoren ermittele. Der Schutz der ortsansässigen Landwirte könne unter Umständen sogar so weit gehen, dass sie ein Vorkaufsrecht gegenüber auswärtigen Kollegen ausüben können. Der auswärtige Käufer müsse jedenfalls schlüssig darlegen können, wie er weit entfernt liegende Flächen in seinen Betrieb integrieren wolle.

Kunstsammler will kaufen

Doch wer ist nun der Käufer und wer das Weingut? Nach RHEINPFALZ-Informationen soll es sich um die Milou GmbH und Co Verwaltungs GmbH in Frankfurt, deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben Michael Loulakis zusammensetzt. Der ist nicht nur ein renommierter Kunstsammler und Mäzen, sondern auch als Immobilienkaufmann bekannt. Auf Anfragen der RHEINPFALZ hat er nicht reagiert.

Das Weingut, das die Flächen langfristig von ihm pachten will, ist das Bio-Weingut Heinz Pfaffmann aus Walsheim. Das bestätigt dessen kaufmännischer Leiter Pawel Hener. Aufgrund der höheren Investitionen, die im Bio-Weinbau nötig seien, sei dieses Modell ein attraktiver Weg, an benötigte Flächen zu kommen. „Wir suchen immer wieder Menschen, die sich im Bio-Bereich engagieren wollen“, sagt Hener. Loulakis, der die Weinberge als Privatmann kaufen wolle, sei ein langjähriger Freund des Weinguts, den er selbst in Frankfurt kennengelernt habe und der sich der Region verbunden fühle.

„Gesetz ist nicht mehr zeitgemäß“

Hener bezweifelt, dass das Grundstücksverkehrsgesetz noch zeitgemäß ist, denn inzwischen seien viele Weingüter als GmbHs mit auswärtigen Geldgebern aufgestellt. Er erinnert auch an die grundgesetzlich verbriefte Freiheit des Eigentums als Grundlage der freien Marktwirtschaft. Dass das Grundstücksgeschäft abgelehnt werden könnte, ist Hener schon zu Ohren gekommen, aber er warte noch auf ein offizielles Schreiben. Der Sachverhalt selbst werde dann juristisch geklärt, ist er überzeugt. „Ich würde es als sehr unerfreulich empfinden, wenn Menschen, die sich für die ökologische Landwirtschaft einsetzen, so vor den Kopf gestoßen werden“, sagt Hener. Verlierer werde „ganz klar“ die Allgemeinheit sein, „da die ökologische Landwirtschaft nachhaltiger und zukunftsorientierter ist als die konventionelle Landwirtschaft“. Doch die Region werde sich demnächst wandeln müssen, „um den EU-Öko-Aktionsplan, wonach zukünftig mindestens 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden müssen, erfüllen zu können.“

Das Landauer Grundstücksgeschäft ist kein Einzelfall: Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sind 2019 in Rheinland-Pfalz mehr Grundstücke an Nichtlandwirte verkauft worden (3961) als an Landwirte (3438). In beiden Fällen ging es um etwa 4800 Hektar. Versagt worden sind 42 Geschäfte mit 84 Hektar. In Landau und im Kreis SÜW habe es 300 Verkäufe mit 170,5 Hektar gegeben – aber nur eine Versagung.