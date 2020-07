Ein Sommer ohne Kalmitfest in Ilbesheim? Kaum vorstellbar… Da das dieses Jahr aber leider der Fall ist, haben sich die Winzer von Gast & Wein Ilbesheim etwas einfallen lassen und ein „Kalmitfest to go“-Paket zusammengestellt. Damit kann man sich etwas Weinfest-Feeling nach Hause holen.

Neben zehn ausgewählten Weinen der teilnehmenden Weingüter, finden sich auch eine Flasche Kalmitwingert-Wein, zwei Gast&Wein- Stielgläser, ein ICE-Bag und für die richtige Stimmung eine CD der Pfälzer Helden in dem Paket.

Bestellen können die Weinfreunde ganz einfach über den Online-Shop auf www.ilbesheimer-kalmitfest.de. Verschickt, beziehungsweise in der Umgebung ausgeliefert, werden die Pakete in der 30. Kalenderwoche, an deren Wochenende das Weinfest normalerweise stattfindet.