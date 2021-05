Nach rund 65 Jahren zieht sich die Wintershall Dea Deutschland GmbH mit Sitz in Kassel und Hamburg aus der Südpfalz zurück. Der vor gut einem Jahr angekündigte Verkauf des Erdölfelds Landau an die RDG GmbH & Co. KG ist abgeschlossen, teilten die Unternehmen am Montag mit. Die Mitarbeiter wechseln von Wintershall zu RDG. An allen Förderstätten zusammen werden derzeit etwa 1000 Barrel (ein Barrel hat 159 Liter) Öl pro Tag gefördert. Der neue Eigentümer RDG mit Sitz in Hannover ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf die Optimierung der Förderung in bestehenden Feldern.

RDG ist 2018 aus der deutschen Tochtergesellschaft des Öl- und Gasunternehmens RAG Austria AG hervorgegangen und bereits in Niedersachsen und Bayern aktiv. Das Unternehmen will die Förderung bestehender Öl- und Gasfelder optimieren und mögliche weitere Vorkommen im Nahbereich dieser Felder erschließen. „Wir fördern ausschließlich konventionell und verzichten auf Fracking“, so das Unternehmen auf seiner Homepage. Die Förderung bei Landau hatte 1955 begonnen. Hier werden nach Unternehmensangaben jährlich rund 20.000 Tonnen Erdöl aus Tiefen bis zu 1800 Metern gefördert.