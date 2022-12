Der Wintereinbruch führt dazu, dass die Müllabfuhr im Landkreis SÜW nicht überall wie vorgesehen funktioniert. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Sie bittet die Bürger, bei denen die Restmüll-, Biomüll- oder Papiertonnen nicht termingemäß geleert werden konnten, diese bis einschließlich Samstag stehen zu lassen. „Die von uns beauftragten Entsorgungsunternehmen versuchen mit Hochdruck, die ausgefallene Leerung nachzuholen“, betont Rolf Mäckel, der Leiter des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft (EWW). Bei eingefrorenem Inhalt der Tonne bleibt der Unrat bis zur nächsten Abfuhr im Gefäß. Bei dieser nächsten Leerung werden zusätzliche Müllmengen in neutralen Säcken (Restmüll) oder in Kartons beziehungsweise stabilen Papiersäcken (Biomüll) ohne zusätzliche Anmeldung mitgenommen. Sollte der Müll bis einschließlich Samstag nicht abgeholt worden sein, werden die Beistellungen bei der nächsten Abholung mitgenommen. Dieselbe Regelung gilt auch für die Firma Süd-Müll bei der Abholung der gelben Säcke. Bei Straßen oder Straßenabschnitten, die auch bis Samstag nicht befahren werden können, werden die Wertstoffsäcke am nächsten Termin in zwei Wochen eingesammelt.