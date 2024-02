Der Winter sorgt am Arbeitsmarkt für Abkühlung: Im Januar hat sich die Zahl der Arbeitslosen deutlich erhöht. Das teilt die Agentur für Arbeit nun mit. Derzeit sind in der Region um Landau, Neustadt, Bad Dürkheim, Germersheim und an der Südlichen Weinstraße 12.945 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind laut Mitteilung der Agentur für Arbeit 740 Personen mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit zu: Im Januar 2023 wurden 1090 Arbeitslose weniger gezählt. Die drei Jobcenter in der Region betreuten bis Mitte Januar insgesamt 7124 Arbeitslose. Der Arbeitsmarkt reagiere auf saisonale Einflüsse. „Diese wirken sich gerade zu Jahresbeginn aus. Etliche Tätigkeiten können im Winter nicht im Freien ausgeübt werden. Dafür ist im Frühling wieder mit einer Belebung zu rechnen“, sagt Christine Groß-Herick von der Agentur für Arbeit Landau dazu. Aus Gartenbauberufen, Verkaufs- und Handelsberufen und dem Tourismus, Hotel- und Gaststättenbereich aber auch aus dem Gewerbe meldeten sich vermehrt Menschen arbeitslos. Im Januar schlägt außerdem zu Buche, dass befristete Arbeitsverträge ausgelaufen sind und die Betroffenen sich arbeitslos melden mussten. Auf der anderen Seite meldeten die Betriebe im Januar 451 neu zu besetzenden Stellen.

Info

Wer sich über die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und Fördermöglichkeiten informieren möchte, kann an den digitalen Workshop-Wochen „Einen Schritt weiter“ vom 19. bis 29. Februar teilnehmen: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie