Der Wintereinbruch kommt manchmal unerwartet. Davon überraschen lassen habe sich der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) jedoch nicht, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der EWL ist in die Winterdienstsaison gestartet. Für mehr Sicherheit auf Landaus Straßen sorgen zwei große Lastwagen, ein Kommunaltraktor mit Räumschild und Streuvorrichtung sowie ein kleiner Lkw mit Solefass. „Wir dokumentieren den Einsatz der Streufahrzeuge digital“, sagt Falk Pfersdorf, Vorstandsmitglied des EWL. So könne der EWL immer auf genaue Daten der bereits gefahrenen Touren zurückgreifen und habe den besseren Überblick über den Streumitteleinsatz auf den unterschiedlichen Routen. „Unsere Fahrerinnen und Fahrer können sich so voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren, das war uns immer wichtig“, betont Wolfgang Weichsel, stellvertretender Bauhofleiter. Sicherheit stehe an erster Stelle. Denn immerhin fahren Winterdienstfahrzeuge mit Anbauten und sind oft schwer beladen mit den Streumitteln.