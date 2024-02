Manchen Wahrheiten müssen wir uns stellen. Windräder sind nicht hübsch. Keines dieser Dinger wird je einen Designpreis gewinnen. Windräder machen auch gar keinen Wind, das ist ein Etikettenschwindel. Angelogen werden wir von der Windkraftindustrie! Und weiter: Windräder sehen in der Landschaft blöd aus. Vor allem, wenn die Landschaft hübsch ist. Klar, im Saarland würden die Räder als optische Aufwertung gelten, aber hier halt nicht. Aber: Sie sind immer noch besser als viele Alternativen. Stellen Sie sich doch einfach statt eines Windrads in der Landschaft einen Sarkophag wie in Tschernobyl (oder einen rauchenden Krater) vor. Auch nicht so sexy. Die Rauchschwaden eines guten alten Kohlekraftwerks würden die Aussicht auch ganz schön eintrüben. Eine weitere Idee: Man könnte den Rhein stauen, die Rheinebene fluten und nen Megastaudamm bauen, aber da fänden sich bestimmt auch wieder Nörgler, die was dagegen hätten. Vielleicht bleibt nur die gute alte „Augen zu und durch“-Einstellung.