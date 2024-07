Mit viel Musik und einer besonderen Teamrallye feiert die Gemeinde Wilgartswiesen am Wochenende ihre Wilgartatage rund um die Falkenburghalle. Im April des Jahres 828 schenkte die Gräfin Wiligarta dem Kloster Hornbach den Hof Wiligartawisa, aus dem das heutige Wilgartswiesen hervorgegangen ist. Zu Ehren der Namensgeberin feiert die Ortsgemeinde nun ein zweitägiges Fest. Start ist am Samstag um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit der Inthronisierung der neuen Gräfin Wilgarta. Ab 20.30 Uhr unterhält Sie die Band Acoustik Vibration. Der Eintritt ist frei. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Nach dem Mittag ist ab 12.30 Uhr das Kuchenbuffet geöffnet und das Kinderkarussell dreht sich. Gut gestärkt können sich die Teams ab 13 Uhr auf den Weg zu den sieben Rallyestationen machen, an denen Aufgaben zu bewältigen sind, für die Punkte vergeben werden. Unter anderem ist Zielangeln, ein Boulspiel und Torwandschießen angesagt. Die Sieger werden um 17 Uhr geehrt.