Die Feuerwehren aus Großfischlingen, Kleinfischlingen, Edenkoben, Böbingen, Gommersheim und Maikammer sind am Freitagmorgen wegen eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße zwischen Großfischlingen und Essingen gefordert gewesen. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein Fahrzeug im Graben neben der Straße. Wie die Polizei berichtet, war die 25-jährige Fahrerin des Wagens einem Wildtier ausgewichen. Dabei hatte sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im angrenzenden Kaltenbach kam ihr Fahrzeug zum Stehen. Mit Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Feuerwehr und Abschleppdienst konnte das Auto aus dem Kaltenbach geborgen werden. Die Polizei appelliert: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden.