Eine 52-jährigen Fahrerin lief in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht ein Reh vors Auto, als sie auf der B 38 von Oberotterbach kommend in Richtung Bad Bergzabern unterwegs war. Trotz Ausweichmanöver kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Am Wagen entstand ein massiver Schaden von 8000 bis 10.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit. Da sowohl die Fahrerin als auch der 51-jährige Beifahrer nach Auslösen der Air-Bags über Atembeschwerden klagten, wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus Bad Bergzabern gebracht. Nach kurzer Untersuchung konnten sie dieses wieder verlassen.