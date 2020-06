Obwohl der Zoo Landau keinen Etat für Forschung hat, trägt er doch zu einem besseren Verständnis von Wildtieren bei. Laut Verband der Zoologischen Gärten (VDZ) hat der Landauer Tiergarten einen Anteil an über 1000 VDZ-Studien.

Der Zoo Landau bietet Studenten und Doktoranden schon lange die Möglichkeit für verhaltensbiologische Studien an den Zootieren. Darüber hinaus werden Forschungseinrichtungen regelmäßig Materialien wie Fell, Federn, Kot-, Blut- oder Gewebeproben sowie ganze Tierkörper zur Verfügung gestellt.

„Durch die Studien an Zootieren kann Forschung gelingen, die ansonsten unmöglich wäre“, unterstreicht Julia Kögler, stellvertretende Geschäftsführerin des VDZ. Der Verband hat jetzt eine Broschüre „Forschungsort Zoo“ veröffentlicht. So konnte unter anderem ein wichtiger Beitrag zur stressfreien Entnahme von Blutproben bei Wildtieren geleistet werden. Ein umfangreiches Forschungsprojekt untersuchte, welche blutsaugenden Wanzenarten sich dafür eignen. Des Weiteren konnte vor dem Hintergrund der Bedrohung wildlebender Königspinguine durch die steigende Erderwärmung mittels einer großangelegten Studie in 12 europäischen und amerikanischen Zoos nachgewiesen werden, dass die Anzahl gelegter Eier pro Tier steigt, je mehr der Vögel pro Quadratmeter zusammenleben.