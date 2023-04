Die wechselseitigen Parkbuchten werden auf die ganze Altdorfer Hauptstraße ausgedehnt. Das teilt Ortsbürgermeister Helmut Litty auf Anfrage mit. Bislang war das Parkraumkonzept für ein Teilstück der Ortsdurchfahrt getestet worden, um dem wilden Parken ein Ende zu bereiten. Seit Frühjahr vergangenen Jahres können in dem Bereich zwischen der Eichgasse und der Friedhofstraße Autos nur noch wechselseitig in den markierten Bereichen abgestellt werden. Der Gemeinderat griff auf diese Lösung zurück, um die Gehwege frei zu halten und zugleich dem Durchgangsverkehr keine freie Fahrt zu ermöglichen, was meist dazu führe, dass er schneller als erlaubt unterwegs ist. Als das Konzept verabschiedet wurde, war von rund 3000 Verkehrsteilnehmern die Rede, die täglich die Altdorfer Hauptstraße befahren. Nach Ende der Markierungsarbeiten soll es laut Litty etwas mehr als 40 Stellplätze in der Hauptstraße geben.