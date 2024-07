Die Wild- und Wanderpark GmbH lädt gemeinsam mit „Pfalz mit Kids“ zum Erlebnistag am Sonntag, 7. Juli, in den Freizeitpark bei Silz ein. Dabei gilt es, den Park mit seinen Tieren spielerisch zu entdecken. „Pfalz mit Kids“ ist ein Online- und Social-Media-Portal von Eltern für Eltern. Auf die Familien warten Aufgaben, die während eines Spaziergangs durch das Gelände an zehn Stationen gelöst werden können. Am Eingang gibt es dafür eine Stempelkarte. Hauptgewinn ist eine Familienjahreskarte für den Park. Die Verlosung findet um 16.30 Uhr statt. Die Stationen sind den ganzen Tag aufgebaut. Von 11 bis 16 Uhr kann darüber hinaus gebastelt werden.