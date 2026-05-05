Tierbabys und ihre Mütter stehen bei der Muttertagsrallye am Sonntag, 10. Mai, im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz wieder im Zentrum. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist die Rallye auf Deutsch und Französisch verfasst, damit auch Familien aus Frankreich mitraten können. Die Muttertagsrallye findet zu den üblichen Öffnungszeiten des Wild- und Wanderparks zwischen 9 und 18 Uhr statt. Zwischen 11 und 16 Uhr können junge Besucher außerdem Lämmchen zum Mitnehmen basteln. Zudem wird eine Hüpfburg aufgestellt. Wer möchte, kann noch bis Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai, an der Rallye teilnehmen.