Zu einem Wiesenbrand zwischen der Bahnlinie und der Unteren Hauptstraße in Steinfeld kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr, wie die Polizei informiert. Auf der gemähten Wiese geriet aus bislang unbekannter Ursache das Heu auf einer Fläche von 1125 Quadratmetern in Brand. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf die in der Nähe liegenden Schrebergärten und Holzlagerplätze über. Die Feuerwehren aus Steinfeld, Kapsweyer, Schaidt und Bad Bergzabern waren im Einsatz.