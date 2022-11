Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Wunschbaum in der Stadtkirche Annweiler. An ihm hängen Sterne, auf denen Wünsche zu finden sind, die darauf warten, von Wunschpaten erfüllt zu werden. Selbstgestrickte Strümpfe oder Weihnachtsgebäck sind Beispiele. Absicht ist es, vor allem das soziale Miteinander zu fördern. Es können auch kleine materielle Wünsche geäußert werden. Die Boxen, in denen die Wunschzettel gesammelt werden, sind in der Stadtkirche, im Seniorenheim, im Protestantischen Gemeindehaus und bei der Tafel zu finden. Diese werden am Dienstag aufgestellt und am 7. Dezember abgebaut. Der Baum steht in der Stadtkirche. Deshalb ist diese vom 28. November bis 13. Dezember werktags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Infos gibt es bei Gemeindediakonin Annette Bernhard unter Telefon 0171 4169446.