Nachdem bereits am Vortag zwei Rollerfahrer ohne gültigen Führerschein aus dem Verkehr gezogen worden waren, sind der Polizei am Montagabend erneut zwei Rollerfahrer aufgefallen, die keine Fahrerlaubnis für ihr Gefährt vorweisen konnten. Die 15- und 16-Jährigen waren gegen 18.30 Uhr in Hochstadt kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass beide Mofas durch technische Veränderungen schneller fuhren als zugelassen. Auf die beiden Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.