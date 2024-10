In der Nacht zum Freitag waren wieder helle Polarlichter in Deutschland zu sehen , auch in der Pfalz. Der Arzheimer Fotograf Florian Schmadel (www.florianschmadelfotografie.de) hat sein Glück versucht. „Nach einem erfolglosen Versuch auf dem Rehberg [bei Annweiler, Anmerkung der Redaktion], bei dem ich komplett in den Wolken stand, hatte ich an der Kleinen Kalmit mehr Glück und konnte eine Wolkenlücke erwischen“, schreibt er. Die Polarlichter waren nach seinen Angaben mit bloßem Auge zu sehen und entsprechend gut zu fotografieren.